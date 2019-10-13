Şanlıurfa bakan akar, barış pınarı harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti

13.10.2019 17:01

BAKAN AKAR, BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA YARALANAN ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa ziyareti sırasında Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: DHA