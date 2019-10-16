Şanlıurfa ayn el arab bölgesinden dumanlar yükseldi

Şanlıurfa ayn el arab bölgesinden dumanlar yükseldi

'Barış Pınarı Harekatı'nın 8'inci gününde, terör örgütü PYDYPG'nin işgalindeki Ayn el Arab bölgesinden siyah dumanlar yükseldi.

16.10.2019 16:04
Şanlıurfa ayn el arab bölgesinden dumanlar yükseldi

'Barış Pınarı Harekatı'nın 8'inci gününde, terör örgütü PYDYPG'nin işgalindeki Ayn el Arab bölgesinden siyah dumanlar yükseldi. Öğleden sonra Ayn el Arab'ın batısındaki birkaç farklı noktadan yükselen siyah dumanlar, gökyüzünü kapladı. Sınır duvarına yakın noktadan ise alevlerin yükseldiği görüldü.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA- Can EROKSURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)

Kaynak: DHA
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