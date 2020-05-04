ŞANLIURFA Atölyede günlük üretilen 12 bin 500 maske vatandaşlara dağıtılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ŞANLIURFA Atölyede günlük üretilen 12 bin 500 maske vatandaşlara dağıtılıyor

ŞANLIURFA Atölyede günlük üretilen 12 bin 500 maske vatandaşlara dağıtılıyor
04.05.2020 21:38 | Son Güncelleme: 04.05.2020 21:40

Atölyede günlük üretilen 12 bin 500 maske vatandaşlara dağıtılıyorŞANLIURFA'da korona virüs tedbirleri kapsamında Haliliye Belediyesi bünyesinde kurulan atölyelerde üretilen günlük 12 bin 500 maske çarşı pazarda vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Atölyede günlük üretilen 12 bin 500 maske vatandaşlara dağıtılıyor

ŞANLIURFA'da korona virüs tedbirleri kapsamında Haliliye Belediyesi bünyesinde kurulan atölyelerde üretilen günlük 12 bin 500 maske çarşı pazarda vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgının önlenmesine yönelik başlattığı maske üretimi aralıksız devam ediyor.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü salgından korunmada önemli bir paya sahip olan maske üretimine başladı. Kadın kursiyerler tarafından günlük 12 bin 500 adet üretilen maskeler daha sonra hijyenik kutulara konularak çarşıda ve pazarda vatandaşlara zabıta ekiplerince ücretsiz dağıtılıyor. Kentin en işlek noktalarından olan Eminiyet Caddesi, Topçu Meydanı ve Şehitlik Kavşağında açılan stantlarda vatandaşlara maske dağıtmaya devam ekipler, maskesiz gezen vatandaşlara uyarılarda bulunup çarşıda bulundukları sırada sosyal mesafelerini korumalarını istedi.

ŞANLIURFA Atölyede günlük üretilen 12 bin 500 maske vatandaşlara dağıtılıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haberler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı Haberler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il Haberler
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Haberler
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja...
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı
Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi
Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı
Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan 'Avukatlık Kanun Taslağı'yla ilgili açıklama yaptı
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Özkan Uğur Ebru Gündeş Gülben Ergen
Spor Neymar Burak Yılmaz Lionel Messi Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Mayıs Kabine Antalya
Şu an buradasınız: ŞANLIURFA Atölyede günlük üretilen 12 bin 500 maske vatandaşlara dağıtılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 21:55:26. #1.14#
title