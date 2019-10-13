Şanlıurfa askeri konvoy akçakele'den sınıra doğru hareket etti

Şanlıurfa askeri konvoy akçakele'den sınıra doğru hareket etti

ŞANLIURFA Askeri konvoy Akçakele'den sınıra doğru hareket etti.

13.10.2019 21:06
Şanlıurfa askeri konvoy akçakele'den sınıra doğru hareket etti

ŞANLIURFA Askeri konvoy Akçakele'den sınıra doğru hareket etti

Kaynak: DHA
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