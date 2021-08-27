Şanlıurfa aşı sıralamasındaki yerini güç birliğiyle değiştirdi

18 yaş ve üstünde en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptırma oranında Türkiye'nin kırmızı kategoriden çıkan son kenti olan Şanlıurfa, adeta bir seferberlik halinden kısa sürede sonuç almayı başladı ve turuncu kategoriye geçti.

18 yaş ve üstünde en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptırma oranında Türkiye'nin kırmızı kategoriden çıkan son kenti olan Şanlıurfa, adeta bir seferberlik halinden kısa sürede sonuç almayı başladı ve turuncu kategoriye geçti.

Kırmızı kategoriden turuncuya geçen Şanlıurfa, 18 Ağustos tarihi itibariyle Türkiye'nin kırmızı kategoride kalan az sayıda kentleri arasında yer alırken, devam eden günlerinde de tek şehri oldu. Söz konusu tarihte yüzde 47,8 aşı oranıyla risk haritasında kategori değiştirebilecek en uzak kent olarak dikkati çeken Şanlıurfa'da kısa zamanda aşılamada önemli mesafeler kaydedildi.

Özellikle son 4 günde yüzde 52 bandından dün gece saatleri itibariyle yüzde 55'i geçen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif kentlerinden Şanlıurfa, birliktelikle kırmızı kategoriden çıktı.

İl Sağlık Müdürlüğünce sahada etkin yürütülen çalışmalar da başarının itici gücü olarak dikkati çekti. Hastanelerin yanı sıra kentin dört bir yanında oluşturulan noktalarda aşılama çalışmalarının sürdüğü şehrin en ücra noktasındaki kişilere bile ulaşmayı hedefleyen ekipler, mobilize şekilde kırsal mahalleri dolaşıyor.

Aşı ortalamasının yükseltilmesi için gencinden yaşlısına, kamudan özel sektörüne kadar hemen herkesin çalışmalara destek olduğu kentte düzenlenen kampanyalar da sonuca ulaşılmasında etkili oldu.

Vali Abdullah Erin'in talimatıyla başlatılan ilk kampanyada, 18-25 yaş aralığında olan ve aşısını yaptıran kişiler arasında gerçekleştirilen çekilişle her hafta 5 bisiklet, 5 tablet ve üniversitede eğitim gören 2 kişiye burs ile 15 kişiye bir günlük Halfeti gezisi hediye edildi.

Birecik Kaymakamlığınca hayırseverlerin desteğiyle yapılan kampanyada aşı olanlar arasından yapılan çekilişle toplam 18 kişiye 1000 TL hediye çeki verildi.

Esnaftan da destek geldi

Kentteki aşılama oranlarının yükselmesi amacıyla da esnaflar da çeşitli ikram ve indirimlerle insanların aşılanmasını teşvik etmeye çalıştı.

Bu kapsamda bir restoran Kovid-19 aşısı yaptıranlara ücretsiz ciğer kebabı ikram ederken, bir düğün salonu da aşı olan düğün sahiplerine yüzde 50 indirim uyguladı.

Tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde kurulan mobil aşı biriminin yanında stant açan bir esnaf da birinci doz aşısını yaptıranlara üzüm ve keçiboynuzu pekmezi dağıttı.

Şanlıurfa, bundan sonraki süreçte de son sıradan kurtulmak için çaba gösterecek.

Çabalar sonuç veriyor

Şanlıurfa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Solmaz, AA muhabirine, kırmızı kategoriden çıkmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Ama daha yolun başındayız. Geldiğimiz nokta bizi daha yukarılar için hırslandıracak. Halen kırmızı kategoride gibi çalışıp kentimizi Türkiye ortalamasına ulaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

"İnsanları teşvik etmek için pekmez hediye ediyoruz"

Aşı olanlara pekmez hediye eden esnaf Nurettin Mancı ise aşılanma oranını yükseltmek amacıyla kendilerinin de sosyal sorumluluk gösterdiklerini belirterek, "Bu salgından bir an önce kurtulmak istiyoruz. Birinci doz aşısını olan herkese pekmezleri hediye ediyoruz." dedi.

İlk doz aşısını yaptıran İbrahim Halil Bakışmaz da kendini çok iyi hissettiğini belirterek, "Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum, umarım biz de diğer şehirler gibi maviye geçeriz. Hediyemi de aldım tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Abdulbaki Göçebe ise ilk doz aşısını korktuğu için geciktirdiğini, şimdi ise zamanı gelir gelmez ikinci dozu yaptırdığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın