ŞANLIURFA Apartmanın en üst katındaki daire, yangında kullanılmaz hale geldi Apartmanın en üst katındaki daire, yangında kullanılmaz hale geldiŞANLIURFA'da bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Apartmanın en üst katındaki daire, yangında kullanılmaz hale geldi ŞANLIURFA'da bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, daire kullanılmaz hale geldi. Yangın, akşam saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede dairenin tamamını sardı. Pencereden yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdikleri dairede yangına müdahale etti. Yaklaşık 40 dakikada söndürülen yangında daire ev kullanılamaz hale geldi. Kaynak: DHA