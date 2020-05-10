ŞANLIURFA-Anneler Günü'nde ilk kez 'anne' oldular
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ŞANLIURFA-Anneler Günü'nde ilk kez 'anne' oldular

ŞANLIURFA-Anneler Günü'nde ilk kez 'anne' oldular
10.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 10.05.2020 13:17

Anneler Günü'nde ilk kez 'anne' oldularŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 10 Mayıs Anneler Günü'nde 5 kadın, dünyaya bebek getirerek ilk kez annelik duygusunu yaşadı.

Anneler Günü'nde ilk kez 'anne' oldular

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 10 Mayıs Anneler Günü'nde 5 kadın, dünyaya bebek getirerek ilk kez annelik duygusunu yaşadı.

Siverek Devlet Hastanesi'nde, bugün 5 kadın ilk kez doğum yaparak anne oldu. Anneler Günü'nde anne olmanın sevincini yaşayan kadınlara, Siverek Belediyesi ekipleri de çiçek götürerek günlerini kutladı.

İlk doğumunu yapar Fatma Çavuşan, kızının Anneler Gününde dünyaya gelmesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, İlk kez annelik duygusunu tattım. Bunun da Anneler Günü'nde olması farklı bir duygu. Bir kız çocuğum oldu ve çok mutluyum dedi.

Doğum yapan kadınlardan Bermal Ungan da ilk bebeğini Anneler Günü'nde kucağına almasının tarif edilemez mutluluk olduğunu anlattı.

ASIRLIK ANNE UNUTULMADI

Öte yandan Siverek Belediyesi ekipleri, Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan kimliğinde rumi 1319 doğumlu ve 119 yaşında olduğunu söyledikleri Adle Akdoğan'ı da Anneler Günü'nde ziyaret etti. İlçenin en yaşlı kadını olan Akdoğan'a çiçek veren belediye ekipleri, gününü kutladı. Türkçe konuşamayan 6 çocuk annesi Adle Akdoğan ise hayatında ilk kez Anneler Günü'nü kutladığını belirterek, duyarlılık gösteren görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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