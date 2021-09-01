ŞANLIURFA - Alevli gösteri yapan davulcu az kalsın kendini yakıyordu

Davulcunun alevli gösterisi Davulun üstüne kolonya dökülmesi Alevlerin davulcunun üstüne sıçraması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir düğünde davula kolonya döküp alevli gösteri yapan davulcu Müslüm Akan (47), az kalsın kendini yakıyordu.
Davulcunun alevli gösterisi
Davulun üstüne kolonya dökülmesi
Alevlerin davulcunun üstüne sıçraması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir düğünde davula kolonya döküp alevli gösteri yapan davulcu Müslüm Akan (47), az kalsın kendini yakıyordu.
Kaynak: Anadolu Ajansı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.