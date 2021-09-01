ŞANLIURFA - Alevli gösteri yapan davulcu az kalsın kendini yakıyordu
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ŞANLIURFA - Alevli gösteri yapan davulcu az kalsın kendini yakıyordu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Davulcunun alevli gösterisi Davulun üstüne kolonya dökülmesi Alevlerin davulcunun üstüne sıçraması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir düğünde davula kolonya döküp alevli gösteri yapan davulcu Müslüm Akan (47), az kalsın kendini yakıyordu.

Davulcunun alevli gösterisi

Davulun üstüne kolonya dökülmesi

Alevlerin davulcunun üstüne sıçraması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir düğünde davula kolonya döküp alevli gösteri yapan davulcu Müslüm Akan (47), az kalsın kendini yakıyordu.

ŞANLIURFA - Alevli gösteri yapan davulcu az kalsın kendini yakıyordu
ŞANLIURFA - Alevli gösteri yapan davulcu az kalsın kendini yakıyordu
ŞANLIURFA - Alevli gösteri yapan davulcu az kalsın kendini yakıyordu
ŞANLIURFA - Alevli gösteri yapan davulcu az kalsın kendini yakıyordu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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