ŞANLIURFA - Akraba iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Akören Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan H.G. ve K.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde ve hastanede önlem alan güvenlik güçleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada kavganın sulama suyunun kullanımı nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan