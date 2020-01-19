Şanlıurfa-Akçakale yolu üzerinde bir arsada poşet içerisinde bilye ile güçlendirilmiş el yapımı...
Şanlıurfa-Akçakale yolu üzerinde bir arsada poşet içerisinde bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu.
19.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:14
Şanlıurfa-Akçakale yolu üzerinde bir arsada poşet içerisinde bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu. Karayolu trafiğe kapatılırken, polis olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Bomba uzmanlarının incelemesinin ardından patlayıcı kontrollü şekilde patlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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