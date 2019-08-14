Şanlıurfa - Akçakale'ye askeri araç sevkiyatı

Şanlıurfa - Akçakale'ye askeri araç sevkiyatı

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.

14.08.2019 01:18
Şanlıurfa - Akçakale'ye askeri araç sevkiyatı

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.
Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin ABD ve Türk askeri yetkililerinin Müşterek Harekat Merkezi kurulmasına yönelik çalışmaları yürüttüğü Akçakale'ye, gece saatlerinde askeri araç sevkiyatı yapıldı. Gece saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Şanlıurfa yönünden ilçeye gelen zırhlı araçların, Akçakale'nin Suriye sınırında konuşlandırılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA
Şanlıurfa - Akçakale'ye askeri araç sevkiyatı
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