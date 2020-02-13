Şanlıurfa akçakale'ye 7 yıl sonra kar yağdı
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Şanlıurfa akçakale'ye 7 yıl sonra kar yağdı

Akçakale'ye 7 yıl sonra kar yağdıŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine 7 yıl sonra kar yağdı.

13.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:02
Şanlıurfa akçakale'ye 7 yıl sonra kar yağdı

'ye 7 yıl sonra kar yağdı

'nın sınırında bulunan Akçakale ilçesine 7 yıl sonra kar yağdı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar da sokağa çıkıp, karın keyfini çıkardı.

kent merkezi ve ilçelerinde dün akşam başlayan kar yağışı sabaha karşı etkisini artırdı. Şanlıurfa Valiliği okulları 1 gün süreyle tatil etti. Akçakale ilçesine ise 7 yıl sonra yağan kar, şaşkınlık yarattı. Sabah arken saatlerde sokağa çıkan çocuklar, kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. İlçe halkı cep telefonları ile bol bol fotoğraf çekti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Şanlıurfa akçakale'ye 7 yıl sonra kar yağdı
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