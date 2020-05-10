ŞANLIURFA-Akçakale'de yaşlılar günler sonra dışarı çıktı
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ŞANLIURFA-Akçakale'de yaşlılar günler sonra dışarı çıktı

ŞANLIURFA-Akçakale'de yaşlılar günler sonra dışarı çıktı
10.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.05.2020 13:31

Akçakale'de yaşlılar günler sonra dışarı çıktıŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde; 65 yaş üstü vatandaşlar günler sonra dışarı çıkıp, parklarda dolaştı.

Akçakale'de yaşlılar günler sonra dışarı çıktı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde; 65 yaş üstü vatandaşlar günler sonra dışarı çıkıp, parklarda dolaştı.

Akçakale'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzerindekiler, 4 saatlik iznin başlamasıyla birlikte dışarı çıktı. Sokağa çıkan 65 yaş ve üzerindekiler, parklarda dolaşıp arkadaşlarıyla hasret giderdi. Günler sonra dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşayan yaşlılar, kendilerine daha fazla izin verilmesini isteyerek, vatandaşları da kurallara uymaya davet etti.

ŞANLIURFA-Akçakale'de yaşlılar günler sonra dışarı çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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