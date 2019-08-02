ŞANLIURFA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Şanlıurfa'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Şanlıurfa'da

Yerel Yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısı için Şanlıurfa'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek yapılacak projeleri görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki Şanlıurfa'da yapılacak olan Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için kente geldi. Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa'da ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Zeynel Abidin Beyazgül ile görüştü. Şanlıurfa'da projeler hakkında fikir alış verişinde bulunan Özhaseki basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi

Şanlıurfa'yı geleceğe taşıyan projeler hakkında bilgi edindik. Şanlıurfa'daki tüm çalışmaların takipçisi olacağız. Belki bizi burada ilgilendiren en önemli şey de bizim tecrübeli belediye başkanı arkadaşlarımızla 'Şanlıurfa'nın projelerini görüşmek. Şehri geleceğe taşıyacak projelere nasıl başarırız' bunları görüşmek olacak. Başkanımız tebrik ederiz. Şanlıurfalı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir ilçemiz hariç tamamında bizlere güvendiler. Yüksek oy oranları ile seçtiler. Başta başkanımız şahsına ve ilçe belediye başkanlarımıza güvendiler. ve neticesinde de bir zafer çıktı. Şimdi hepimize düşen vatandaşımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak. Onarın verdiği oyları helal ettirmek, çalışmaktır. Herkesin '2-3 yıl sonra iyi oldu da oy verdik' demelerini sağlamak. Bunun için de çalışmak gerekiyor. Hiç bir başarı tesadüfi olmaz. Başarıların altında mutlaka emek ve gayret vardır. Bugünkü görüşmemizde bakanları ve ilgili arkadaşları arayarak 'Bu işleri nasıl yapabileceğimizi' birebir konuştuk. Bazıları ile bayramdan sonraya randevulaştık. Şanlıurfa için önemli olan askeriye, üniversite, dere ıslah projeleri, kentsel dönüşüm projelerini görüştük. Şanlıurfa'yı çok seven bir kardeşiniz olarak Ankara Genel Merkezde fahri ve gönüllü olarak çalışmaya hazırım. Zeynel başkanı yıllardır tanıyorum. Çalışkanlığına şahitlik ederiz. Kendisi ve Urfa için elimizden geleni yapacağız. Aldığımız kararlar hayırlı olsun dedi.

Kaynak: DHA