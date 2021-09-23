Şanlıurfa Adliyesi önündeki kavgada 5 kişi yaralandı
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa Adliyesi önünde çıkan kavgada, biri güvenlik görevlisi 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa Adliyesi önünde çıkan kavgada, biri güvenlik görevlisi 5 kişi yaralandı.
Adliyedeki tazminat davası çıkışında taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada 4 kişi ile olaya müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, adliye önünde güvenlik önlemi aldı.
AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri