Şanlıurfa Adliyesi önündeki kavgada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa Adliyesi önündeki kavgada 5 kişi yaralandı

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa Adliyesi önündeki kavgada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa Adliyesi önünde çıkan kavgada, biri güvenlik görevlisi 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Adliyesi önünde çıkan kavgada, biri güvenlik görevlisi 5 kişi yaralandı.

Adliyedeki tazminat davası çıkışında taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada 4 kişi ile olaya müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, adliye önünde güvenlik önlemi aldı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
Duruşma sonrası bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

Duruşma sonrası bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
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