Şanlıurfa Adliyesi'nde kavga: 10 gözaltı
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Şanlıurfa Adliyesi'nde kavga: 10 gözaltı

12.03.2021 11:58 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:02
Şanlıurfa Adliyesi'nde kavga: 10 gözaltı

ŞANLIURFA'da, cinayet davasının görüldüğü adliyede, taraflar arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

ŞANLIURFA'da, cinayet davasının görüldüğü adliyede, taraflar arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada 10 kişi gözaltına alındı.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen cinayet davasının duruşması sonrası Kara ve Yürücü ailesi fertleri arasında, adliye çıkışında tartışma çıktı. Adliye bahçesindeki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirine tekme tokat saldırdı. Adliyede görevli polis ve jandarmanın müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 10 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Şanlıurfa Adliyesi'nde kavga: 10 gözaltı
Şanlıurfa Adliyesi'nde kavga: 10 gözaltı
Şanlıurfa Adliyesi'nde kavga: 10 gözaltı
Şanlıurfa Adliyesi'nde kavga: 10 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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