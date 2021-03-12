Şanlıurfa Adliyesi'nde kavga: 10 gözaltı

ŞANLIURFA'da, cinayet davasının görüldüğü adliyede, taraflar arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada 10 kişi gözaltına alındı.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen cinayet davasının duruşması sonrası Kara ve Yürücü ailesi fertleri arasında, adliye çıkışında tartışma çıktı. Adliye bahçesindeki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirine tekme tokat saldırdı. Adliyede görevli polis ve jandarmanın müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 10 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK