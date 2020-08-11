Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta KOVİD-19 tedbirleri denetimi yapıldı
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Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta KOVİD-19 tedbirleri denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta denetimler gerçekleştirildi.

Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta KOVİD-19 tedbirleri denetimi yapıldı
11.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:21

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta denetimler gerçekleştirildi.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Adıyaman'da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle personelinden oluşan 155 ekip "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla denetim yaptı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın da katıldığı denetimlerde kentteki alışveriş merkezleri ve çevresindeki işletmeler denetlenerek Kovid-19 tedbirleri konusunda uyarıldı.

Denetimin amacının vatandaşların sağlığını korumak olduğunu ifade eden Vali Çuhadar, şunları söyledi:

"Alınan bütün tedbirler ve yapılan bütün çalışmalar halkımızın sağlığı içindir. Bugün bununla ilgili şehrimizin en işlek caddelerinde esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, denetimlerimizi gerçekleştirdik. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde vatandaşlarımızdan istirhamımız kendileri, sevdikleri ve toplum sağlığı için temizlik, maske, mesafe kuralına mutlaka riayet etmeleridir."

Denetimlere Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay da katıldı.

Kilis

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs, Denetimleri" konulu genelge kapsamında Kilis'te de denetim yapıldı.

Denetimlere Vali Recep Soytürk, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

Ekipler, denetimler kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere salgının yayılım hızının kesilmesi adına alınan tedbirleri yerinde incelendi.

Öte yandan polis ekipleri de polis otosundan vatandaşlara maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarı anonsları yaptı.

Malatya

Malatya'da gerçekleştirilen denetimlerde Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, iş yerlerinde yapılan Kovid-19 denetimlerine katılarak esnaf ve vatandaşları uyardı.

Denetimin ardından gazetecilere açıklama yapan Baruş, salgınla mücadelede kurallara uyulmasının önemli olduğunu belirtti.

Kentin salgın dolayısıyla kritik süreçten geçtiğine dikkati çeken Baruş, şunları kaydetti:

"Şu anda Kovid-19 salgınının yükseliş gösterdiği illerden biriyiz. Geçirdiğimiz Kurban Bayramı'nın da etkisiyle vaka sayısında ilimizde önemli bir artış olduğunu görüyoruz. Hastanelerde, yoğun bakımlarda Kovid-19 haricinde diğer hastalıklardan dolayı tedavi gören hastalara dikkat etmemiz gerekiyor. Salgın nedeniyle hastanelere, polikliniklere başvuranların sayısında artış olunca bu defa diğer hastalarımızla sağlık görevlilerimizin ilgilenmesi zorlaşıyor. Bu nedenle Malatya olarak 3 temel hususa riayet etmeliyiz, maske, sosyal mesafe ve temizlik."

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, kentte genelge kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

Coşkun ve beraberindekiler, kentin Trabzon Caddesi'ndeki işletmeleri denetleyerek, esnaf ile çalışanları maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

Coşkun, gazetecilere, sağlık için herkesin Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara dikkat etmesinin önemli olduğunu aktardı.

Kovid-19 tedbirlerine uyulmasının önemli olduğunun altını çizen Coşkun, "Bundan sonraki süreçte de kurum ve kuruluşlarla, kolluk güçleri ile meslek örgütleriyle salgın kurullarının uygulanması ve hatırlatılması noktasında denetimlere devam edilecektir. Temennimiz, salgından bir an önce kurtulmamızdır. İnşallah vatandaşlarımızla iş birliği içinde bu salgını atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında geniş katılımlı denetim yapıldı.

Denetimleri yerinde inceleyen Vali Yardımcısı Metin Esen, vatandaşlara Kovid-19 kurallarını hatırlatarak kurallara uymalarını istedi.

AVM, semt pazarları, parklar, nikah salonları, düğün salonları, berber, kuaför, lokanta, market, kafe, kahvehane, internet kafeler gibi birçok noktada denetim yapan ekipler, maske ve sosyal mesafe konularında vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA

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