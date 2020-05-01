Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Gaziantep'te Kovid-19 önlemleri sürüyor
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Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Gaziantep'te Kovid-19 önlemleri sürüyor

Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Gaziantep'te Kovid-19 önlemleri sürüyor
01.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:12

Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, Siverek ilçesi kırsalındaki Eğriçay Mahallesinde, bir kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıkması nedeniyle mahallede 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kent merkezindeki Seyrantepe, Atakent ve Ahmet Yesevi mahallelerindeki üç binada uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Kent genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Vefa Sosyal Destek Grupları da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürdü.

Adıyaman

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir mahallenin bazı sokakları karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakalarının yoğunlaştığı Cumhuriyet Mahallesi 1305. Sokak, 1302 Sokak ile 1303. Sokak'lar arasında kalan bölgede 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.

Karar üzerine giriş çıkışa kapatılan bölgede güvenlik tedbiri alındı.

Malatya

Güvelik güçleri kentin giriş ve çıkış noktalarında oluşturdukları kontrol noktalarında sürücü ve yolcuların seyahat izni belgelerini denetledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu koordinesinde görev yapan jandarma ekipleri, kırsal mahallelerde yaşayan kişilerin ilaç ihtiyaçlarını karşılarken, ihtiyaç sahibi kişilere de gıda kolilerinin teslimini gerçekleştirdi.

Öte yandan, Battalgazi ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu İngilizce öğretmeni Enes Çiğdem sağlık çalışanlarına destek olmak için öğrencileriyle klip hazırladı.

Klipte öğrenciler, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla şiirler okudu.

Gaziantep

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 30 Nisan'da yapılan denetimlerde 20 yaş altındaki 1122 kişiye ve 65 yaş üstündeki 17 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden ve 1112 kişiye ise sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, denetlenen 256 iş yerinden kurallara uymayan 10 işletmeye idari para cezası verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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