Şanlıurfa 75 küçükbaş hırsızlığına 2 tutuklama
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Şanlıurfa 75 küçükbaş hırsızlığına 2 tutuklama

75 küçükbaş hırsızlığına 2 tutuklamaŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde 75 küçükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

18.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:37
Şanlıurfa 75 küçükbaş hırsızlığına 2 tutuklama

75 küçükbaş hırsızlığına 2 tutuklama

ŞANLIURFA'nın ilçesinde 75 küçükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla tarafından gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçede son günlerde artan hayvan hırsızlığına yönelik çalışma başlattı. Gece saatlerinde girdikleri ağıllardan 75 küçükbaş çaldığı belirlenen M.Y. ve A.V. jandarmanın operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çalınan hayvanlar bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 2 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Şanlıurfa 75 küçükbaş hırsızlığına 2 tutuklama
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