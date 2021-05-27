ŞANLIURFA 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN ATLAYAN İREM, ÖLDÜ
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ŞANLIURFA 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN ATLAYAN İREM, ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, İrem Zeynep K. (19), 6 katlı bina inşaatının çatısından atlayarak yaşamına son verdi.

ŞANLIURFA'da, İrem Zeynep K. (19), 6 katlı bina inşaatının çatısından atlayarak yaşamına son verdi. İrem Zeynep'in intiharı, cep telefonu kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Ali Baba Mahallesi Yeşiloğlu Bulvarı'ndaki 6 katlı binanın inşaatında meydana geldi. Ailevi sorunları nedeniyle bunalımda olduğu öne sürülen İrem Zeynep K., 6 katlı bina inşaatının çatısına çıktı. Çatıda İrem Zeynep'i görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada İrem Zeynep K. atladı. Beton zemine düşen ve ağır yaralanan İrem Zeynep K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İrem Zeynep K., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

İrem Zeynep K.'nin intiharı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ŞANLIURFA 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN ATLAYAN İREM, ÖLDÜ
ŞANLIURFA 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN ATLAYAN İREM, ÖLDÜ
ŞANLIURFA 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN ATLAYAN İREM, ÖLDÜ
ŞANLIURFA 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN ATLAYAN İREM, ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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