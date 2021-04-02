ŞANLIURFA 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonuna 15 tutuklama

6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonuna 15 tutuklamaŞANLIURFA merkezli 6 ilde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 38 şüpheliden 15'i tutuklandı.

6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonuna 15 tutuklama

ŞANLIURFA merkezli 6 ilde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 38 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda tespit edilen şüpheliler 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. KOM ekipleri ile JÖH ve keskin nişancı timlerinin yer aldığı 252 jandarma, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Viranşehir, Harran ve Eyyübiye ilçeleri ile Mardin, Adıyaman, Gaziantep, Mersin ile Uşak'ta belirlenen 38 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. JÖH timlerinin bazı adreslere 'koçbaşı' kullanarak girdiği operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Dedektör köpeğin de kullanıldığı aramalarda, saksı ve yastık gibi değişik alanlara saklanmış, 1 kilo 600 gram metamfetamin, 90 gram eroin, 173 gram esrar, 10 sentetik hap, 8 kök kenevir, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 8 tabanca şarjörü ve bu silahlara ait 103 mermi ile 3 kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından Ceylanpınar Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı. Diğer 23 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı