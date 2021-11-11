Şanlıurfa 4. Ulusal Kitap Fuarı'nda aşı standı açıldı - Haberler
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Şanlıurfa 4. Ulusal Kitap Fuarı'nda aşı standı açıldı

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa 4. Ulusal Kitap Fuarı'nda aşı standı açıldı

Türkiye geneli iki doz Kovid-19 aşılamasında son sırada yer alan Şanlıurfa'da, "4. Ulusal Kitap Fuarı"nda aşı standı oluşturuldu.

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (AA) - Türkiye geneli iki doz Kovid-19 aşılamasında son sırada yer alan Şanlıurfa'da, "4. Ulusal Kitap Fuarı"nda aşı standı oluşturuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Şanlıurfa 4. Ulusal Kitap Fuarı'nda, yerinde aşı uygulaması başlatıldı.

Ekiplerce fuarda yapılan anonslarla vatandaşlar aşı olmaya davet edildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Zeynep Güçlü, aşı olmak isteyen vatandaşlara bilgilendirme sonrası aşı yaptıklarını, ekiplerin fuar alanlarında, alışveriş merkezlerinde, taziye evlerinde ve diğer merkezlerde vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Şanlıurfa 4. Ulusal Kitap Fuarı'nda aşı standı açıldı

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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