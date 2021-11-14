Şanlıurfa 4. Ulusal Kitap Fuarı Dolu Dolu Geçiyor

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Şanlıurfa 4. Ulusal Kitap Fuarı, ulusal ve yerel yazarları bir araya getirmeye devam ediyor. Kitap fuarına yüzden fazla yazar ve yaklaşık 120 yayınevi katılım sağlarken Şanlıurfalıların fuara ilgisi yoğun oluyor.

Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şubesi üyesi yazarların da açtıkları stantlarda okurlarla buluştuğu Şanlıurfa 4. Ulusal Kitap fuarını ziyaret edenler farklı türlerdeki kitapları imzalı olarak alma fırsatı buluyor.

Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şube Başkanı Mahmut Kaya, Şanlıurfa Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aslan, TYB Şanlıurfa üyesi Eyüp Azlal, TYB Şanlıurfa üyesi Muharrem Çelik ve üyelerden Tahir Coşandal okurlarıyla buluşarak kaleme almış oldukları kitapları okurları için imzaladı.

Şanlıurfa'da Ulusal anlamda kitap fuarının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden yazarlar fuara olan ilginin oldukça fazla olduğunu belirterek bu tarz fuarların daha fazla düzenlenmesi gerektiğini aktardılar.

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