Şanlıurfa 4. Ulusal Kitap Fuarı açıldı - Haberler
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Şanlıurfa 4. Ulusal Kitap Fuarı açıldı

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa 4. Ulusal Kitap Fuarı açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, "Şanlıurfa 4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı.

KARATAŞ, ADANA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, "Şanlıurfa 4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı.

11 Nisan Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışına, Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Karataş, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri, fuar alanında bulunan stantları gezerek yazarlarla bir süre görüşüp kitaplarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretin ardından konuşan Cevheri, kültürün başkenti Şanlıurfa'da fuarın açılışına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karataş ise Şanlıurfa'nın kültür ve sanat şehri olduğunu belirterek, vatandaşlardan fırsat buldukça fuarı ziyaret etmelerini ve istifade etmelerini istedi.

Eski Urfa Fotoğraf Sergisi'nin de gezilebileceği fuar, 14 Kasım'a kadar açık olacak.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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