Şanlıurfa 4. Evlilik ve Mobilya Fuarı ziyaretçilerini bekliyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 4. Evlilik ve Mobilya Fuarını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 18 Eylül'de açılan fuarı ziyaret ederek, firmalara hayırlı işler temennisinde bulundu.

Beyazgül, Şanlıurfa Fuar Merkezi'nin 4. Şanlıurfa Evlilik ve Mobilya Fuarına ev sahipliği yaptığını belirterek, "Fuar alanını ve stantları gezerek firmalarımıza hayırlı işler temennisinde bulunduk. Bu fuarda birçok ürünü bir arada bulmak mümkün. Firmalarımız mağazalarında sattıkları ürünlerden daha uygun bir fiyata ürünleri satışa sunduklarını belirterek herkesi fuar alanına davet ediyorlar." diye konuştu.

Fuar 26 Eylül Pazar günü sona erecek.