Şanlıurfa 275 sporcunun terfi sınavına ev sahipliği yaptı
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Şanlıurfa 275 sporcunun terfi sınavına ev sahipliği yaptı

Şanlıurfa 275 sporcunun terfi sınavına ev sahipliği yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şanlıurfa'da Haliliye İlçe Belediyesi'nin katkıları ile Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 30 ilden 275 sporcunun katılımıyla Şanlıurfa'da ilk kez terfi imtihanları gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da Haliliye İlçe Belediyesi'nin katkıları ile Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 30 ilden 275 sporcunun katılımıyla Şanlıurfa'da ilk kez terfi imtihanları gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi'nde Sabiha Özlek Spor Salonu'nda terfi sınavı düzenlendi. Terfi sınavına Haliliye Belediye Başkan Mehmet Canpolat, Vali Yardımcısı Mustafa Akın, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ve sporcular ile aileleri katıldı.

Terfi sınavlarında gerekli yeterlilikleri sağlayan ve kriterleri yerine getiren 275 sporcu terfi almaya hak kazandı. Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Canpolat, her zaman gençlerin yanında olduklarını aktardı.

Canpolat konuşmasının devamında, "Şanlıurfa en genç nüfusa sahip 20 yaş ortalaması ile Türkiye'nin parlayan bir yıldızı. Bizlerde şu inançlayız yerel yöneticiler olarak geleceğe yatırım gençliğe yatırımdır anlayışı ile hareket ediyoruz. Bu manada spor denilince sadece futbol akla gelmesin Haliliye Belediyesi olarak salon sporlarında da branşlarımızla başarılıyız. Şu anda 1. Lig'de mücadele eden voleybol takımımız var, masa tenisi takımımız var, judo ile ilgili var, tekvando, karate var. Şu an şampiyonlar çıkardığımız kick boks takımımız var. İnşallah bizlerde bu hususta Şanlıurfalı gençlerimizi böyle gençlerimizi daha ileriye taşıyabilmek adına, geleceğimizi daha aydınlık hale getirebilmek adına Haliliye Belediyesi olarak gençlere gençliğe ve spora olan yatırımlarımız ve hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Federasyon Başkanı Salim Kayıcı ise Şanlıurfa'nın kendileri için önemli bir şehir olduğunu ve başarılı sporcular yetiştirdiğini anlattı. Kayıcı, "Genç bir Belediye Başkanımız var kendisine terfi sınavlarını burada yapalım dediğimizde sağ olsun kabul etti" dedi. Kayıcı ayrıca Başkan Canpolat'a destekleri için teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Mustafa Akın da, böylesine güzel bir programa katılmanın mutluluğunu yaşadığını anlatırken, gençlere başarılı olmalarını ve şanlı bayrağın dalgalandırmalarını istediğini kaydetti.

Konuşmaların ardından davetliler, sporculara belgelerini taktim etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa 275 sporcunun terfi sınavına ev sahipliği yaptı - Haberler Spor
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