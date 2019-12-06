Şanlıurfa 145 kiloya ulaşan hollandalı gurbetçi şanlıurfa'da obezite ameliyatı oldu

06.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:33

145 kiloya ulaşan Hollandalı gurbetçi Şanlıurfa'da obezite ameliyatı oldu

Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşı Alev Ersöz, 145 kiloya ulaşması üzerine yakınlarının tavsiyesiyle geldiği Şanlıurfa'da obezite ameliyatı olarak sağlığına kavuştu.

145 kiloya ulaşan gurbetçi Alev Ersöz, obezite ameliyatı olmak üzere Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yakınlarıyla birlikte geldiği hastanede gerekli tekikleri yapılan Ersöz için ameliyat kararı alındı. Hollandada yaşadığını ve aldığı kilolarından kurtulmak için çaba harcadığını ancak başarılı olamadığını anlatan Ersöz, yakınlarının tavsiyesi üzerine Şanlıurfa'ya geldiğini belirterek şunları söyledi Yaklaşık 145 kiloya kadar çıktım ve Hollanda'da bu kilolarıma bir çözüm bulamadım. Sonra kayınbabamın tavsiyesi üzerine Şanlıurfa'ya gelip ameliyat olmaya karar verdim.

145 kiloya ulaşan Hollandalı gurbetçinin başarılı bir şekilde obezite ameliyatını gerçekleştirdiklerini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hasan Elkan ise son iki yılda 280'i hastanelerinde olmak üzere kentteki hastanelerde 430 obezite ameliyatı yapıldığını söyledi.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinden haftada 4 ameliyat gerçekleştirdiklerini aktaran Elkan, Son olarak Hollanda'da yaşayan Alev Ersöz'ün ameliyatını yaptık. Çok şükür ameliyat başarılı geçti ve bir sıkıntı yaşanmadı. Bize yurt içi ve yurt dışından hastalarımız geliyor. Alev Ersöz de yurt dışından gelen 6. hastamız oldu. Ekibimizle birlikte obezite ameliyatlarını başarılı bir şekilde sürdürüyoruz ve bunun için elimizden gelinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. şeklinde konuştu.

Hollanda'dan gelip Şanlıurfa'da ameliyat olarak sağlığına kavuşarak taburcu edilen Alev Ersöz, doktorlarına ve hastane yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: DHA