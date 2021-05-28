Şanlıünal Camii açılışa hazırlanıyor
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Şanlıünal Camii açılışa hazırlanıyor

Şanlıünal Camii açılışa hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yeşilyurt Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliği ile yapılan Hamdi Şanlıünal Camini inceleyerek son durumu hakkında bilgi aldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yeşilyurt Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliği ile yapılan Hamdi Şanlıünal Camini inceleyerek son durumu hakkında bilgi aldı.

Başkan Palancıoğlu caminin açılışa hazır hale getirildiğini söyleyerek, "Camimizin Artık çevre düzeni de hemen hemen tamamlandı. Açılışa hazır hale geldi. İnşallah Hamdi Zarife Şanlı Ünal camimiz geçtiğimiz yıl başlamıştı, tam bir yıl içerisinde bitti. Oldukça nitelikli güzel bir cami oldu. İnşallah yakında buranın açılışını yapacağız. Sadece camiye değil aynı zamanda buranın çevre düzenlemesi yeşil alanları ve ağaçlandırılmasını yapıyoruz. Yine çınar ağacı gördüğünüz gibi yaklaşık 7 ile 8 metre uzunluğunda 15-20 yaşında güzel bir çınar ağacında buraya diktik sadece bir tane değil gördüğünüz gibi buradan her tarafta ağaçlandırmaya özen gösteriyoruz Dolayısıyla burada cemaat geldiğinde sanki 20 yıllık camide namaz kılıyor gibi namaz kılacak hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Şanlıünal Camii açılışa hazırlanıyor
Şanlıünal Camii açılışa hazırlanıyor
Şanlıünal Camii açılışa hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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