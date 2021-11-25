Şanlırfa'nın ilk orman okulu Karaköprü'de açıldı

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (Habermetre) - Karaköprü Belediyesi projeleri ve çalışmalarıyla eğitime katkı yapmaya devam ediyor.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa gerçekleştirilen projede ilçeye Şanlıurfa'da bir ilk olarak orman okulu açıldı. Büyük Salkım Kırsal Mahallesindeki okulun restore edilmesiyle kazandırılan orman okulunda öğrencilere doğa sevgisini aşılayacak, onları toprakla ve hayvanlarla buluşturacak etkinliklerin yapılacağı açık alan bulunuyor.

Karaköprü Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında ilçede kurulan orman okulunun açılışı gerçekleşti.

Orman okulunda öğrenciler eğitimin yanında doğa ve hayvan sevgisini de öğrenecek Karaköprü Belediyesi projeleri ve çalışmalarıyla eğitime katkı yapmaya devam ediyor. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa gerçekleştirilen projede ilçeye Şanlıurfa'da bir ilk olarak orman okulu açıldı. Büyük Salkım Kırsal Mahallesindeki okulun restore edilmesiyle kazandırılan orman okulunda öğrencilere doğa sevgisini aşılayacak, onları toprakla ve hayvanlarla buluşturacak etkinliklerin yapılacağı açık alan bulunuyor.

Öğretmenler gününde yapılan orman okulunun açılışına Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin yanı sıra Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Sait Ağan, Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz, Belediye Meclis Üyeleri, öğretmenler ve kırsal mahalledeki vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, orman okulu gibi önemli bir eğitim yatırımının açılışını öğretmenler gününde yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Başkan Baydilli şunları ifade etti: "Öncelikle tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. İslam dini ilk emri oku olması nedeniyle ilime çok büyük önem vermektedir. Bu vazifeyi üstlenerek fedakarca çocuklarımızı eğiten öğretmenlerimize saygılarımı sunuyorum. Orman okulu projesi her ilde yapılan bir proje ve Şanlıurfa'da da ilçemiz seçildi. Biz de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte Büyük Salkım Kırsal Mahallemizde atıl durumdaki okulumuzu orman okuluna çevirdik. Burada çocuklarımız gelip doğayla, toprakla, hayvanlarla buluşacak, onlara dokunacak. Seramız, hayvan kümeslerimiz, oyun alanlarımız ve kamp çadırlarımızla güzel bir kompleks oluşturduk ki çocukların yüreğine doğa ve hayvan sevgisini aşılamak istedik. Bu projenin Karaköprümüze, Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını diliyorum, tüm öğrencilerimizin buradan faydalanmasını temenni ediyorum. "

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ise yapılan tesise önemli katkılarından dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ederken, "Burada çocukların doğayla ilgili öğreneceği o kadar şey var ki anlatılamaz. Açık havada toprağa yakın bir eğitim yuvası olan bu okullar çocukların hayvanları, bitkileri tanımasında çok değerli kurumlardır. Çocuklar burada yapacakları gözlemlerle, oynayacakları oyunlarla ve eğitimlerle doğa zekasının gelişimini sağlayacaklar. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli öğretmenler günü anısına açılış programına katılan öğretmenlere karanfil hediye edip öğretmenler gününü kutladı. Haber Merkezi

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