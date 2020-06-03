Şanlırfa'da 250 şişe sahte içki ele geçirildi
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Şanlırfa'da 250 şişe sahte içki ele geçirildi

Şanlırfa'da 250 şişe sahte içki ele geçirildi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sahte içki imal edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda 250 şişe sahte içki ve içki imal etmek için kullanılan malzeme ele geçirildi.

03.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:11

Şanlırfa'da 250 şişe sahte içki ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sahte içki imal edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda 250 şişe sahte içki ve içki imal etmek için kullanılan malzeme ele geçirildi.

Viranşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği

tarafından kullanılmayan bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 250 şişe sahte olduğu değerlendirilen içki, 376 adet boş içki şişesi, bin 370 adet şişe kapağı, 315 adet plastik kelepçe, 1 adet alkolmetre, 1 adet su arıtma cihazı, 2 adet gliserin dolu plastik şişe, 2 adet gıda boyası dolu bidon, 5 adet rulo halinde markaların yazılı olduğu etiketler ile alkol üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şahıstan biri tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlırfa'da 250 şişe sahte içki ele geçirildi

Kaynak: İHA

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