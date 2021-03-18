Şanlı Zaferin 106.yıldönümü
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Şanlı Zaferin 106.yıldönümü

18.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:57
Şanlı Zaferin 106.yıldönümü

Nevşehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle, Şehitler Parkı'nda Çelenk Sunma Töreni yapıldı.

Nevşehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle, Şehitler Parkı'nda Çelenk Sunma Töreni yapıldı.

Törende; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve Vatan Şehitleri ve Malülleri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi, Atatürk Anıtına çelenklerini sunmalarının ardından Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları için Saygı Duruşundu bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ve saygı atışıyla sona erdi. - NEVŞEHİR

Şanlı Zaferin 106.yıldönümü
Şanlı Zaferin 106.yıldönümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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