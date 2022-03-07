Şanlı Türk Bayrağı, Kırkağaç Semalarında Dalgalandı

KIRKAĞAÇ, MANİSA (Bültenler) - Vatandaşlar, ilçenin semalarında dalgalanan dev Türk Bayrağının mutluluğu ve gururunu yaşadı.

Vatandaşlardan gelen istek ve talepler doğrultusunda proje ve çalışmalarına yön veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesinde milli hassasiyetleri ön planda tutan bir çalışmaya daha imza attı. 56 Sokak'ta gerçekleştirilen prestij cadde çalışmaları kapsamında muhtarlardan gelen Türk Bayrağı talebini de yerine getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki vatandaşların, esnaf ve muhtarların takdirini topladı. Yerden 25 metre yükseklikte 6x9 ebatındaki Türk Bayrağı, Kırkağaç'ın semalarında dalgalanırken; vatandaşlarda da oluşan güzel görüntünün mutluluğu ve gururunu yaşadılar.

Kırkağaç Halkından Teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe merkezinde gerçekleştirdiği çalışma mahalle muhtarlarının ve vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Çalışmalar hakkında görüşlerini açıklayan Tevfikiye Mahalle Muhtarı Mesut Ergüven, "Prestij cadde projesi kapsamında 56 Sokak'ta yapılan çalışmalar için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca 56 Sokak'ın devamında büyük bir Türk Bayrağı dikilmesi bizim için onur ve gurur verici. Çok teşekkürler".

Yeni Mahalle Muhtarı Ergün Beytorun, "Kırkağaç'ımıza yapılan prestij cadde ve Türk Bayrağı bizleri gururlandırdı, şereflendirdi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, Cengiz Ergün Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum".

Mimar Okan Beytorun, "Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve Mahalle Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Bizleri şanlı Türk Bayrağı ile onurlandırdıkları için kendilerine minnettarız".

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, "Kırkağaç ilçemize yapılan prestij cadde çalışması ile gurur duyuyoruz. Dikilen Türk Bayrağı da bizim gururumuz oldu. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Şehrimize güzel bir hava kattı, vatandaşlarımız buradan geçerken fotoğraf çektiriyor. Güzel görüntüler oluyor, sonsuz teşekkürler".

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