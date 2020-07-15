Şanlı Milletin Zaferi '15 Temmuz'
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Şanlı Milletin Zaferi '15 Temmuz'

Bugün 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü. Tüm Türkiye tam 4 yıl önce olduğu gibi yine tek yürek. Hain darbe girişimine geçit vermeyen, göğsünü mermilere siper eden kahramanlar dualarla anılıyor.

15.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:32

Bugün 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü. Tüm Türkiye tam 4 yıl önce olduğu gibi yine tek yürek. Hain darbe girişimine geçit vermeyen, göğsünü mermilere siper eden kahramanlar dualarla anılıyor. Tam dört yıl önce, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde yuvalanan Fetö kendini gösterdi. Gece, hainlerin tanklarıyla, ateşleriyle karardı.

Ama Türk Milleti korkmadı, geri çekilmedi; cuntacılara dur demek için canını siper etti. Sokaklar, caddeler demokrasi sesleriyle, zafer sesleriyle doldu.

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Hainlerin ilk göründükleri yer o zamanki adıyla İstanbul Boğaziçi Köprüsü'ydü. Saatler 21.50'yi gösterdiğinde sözde askerler Avrupa'dan Asya'ya geçişi kesti. O an kimse ne olduğunu anlamıyordu. Kısa süre sonra o üniformayı taşıyanların Fetö askeri olduğu anlaşıldı. Zaman ilerliyor, mücadele için sokaklardaki ses çoğalıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşları demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara çağırdı. Halk ölümü göze alarak direnişe geçti. Binlerce insan köprüde kendilerine çevrilmiş namluların önündeydi. O an hainler atışa başladı. Üstelik sadece silahlar değil, toplar da ateşlendi.

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Bir kahramanlık da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda eklendi. 15 Temmuz'un simge isimlerinden olan Astsubay Ömer Halisdemir, o gecenin seyrini değiştirdi. Şehit olma pahasına darbeci general Semih Terzi'yi vurdu. Aradan geçen 8 saatin sonunda hainlerin darbe hayali suya düştü. Geriye gururla andığımız destansı mücadele ve bu uğurda kahramanca şehit olan Türk evlatları kaldı.

(İHA)

Şanlı Milletin Zaferi '15 Temmuz'

Kaynak: İHA

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