Şanlı Ecdat İçin Mevlit Okutuldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Urfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. yılı programları kapsamında 11 Nisan Kurtuluş Mücadelesi Şehitleri için Şanlıurfa Dergah Camisinde Mevlit okutuldu.

Kurtuluş mücadelesi şehitleri için Dergah Camisindeki mevlite Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, emniyet mensupları ile vatandaşlar katıldı. Okunan mevlitin ardından Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz kurulan standın başına geçerek vatandaşlara lokum ve badem şekeri ikramında bulundu.

Okutulan mevlidin ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar ile beraberindekiler çarşı esnafını ziyaret ederek 11 Nisan Kurtuluş Gazetesini dağıtıp lokum ikram etti. - ŞANLIURFA