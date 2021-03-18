Şanlı destan Çanakkale Zaferi'nin öyküsü! 18 Mart'ta tarihin akışını değiştiren plan
18.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:51
Tam 106 yıl önce bugün, şehit kanlarıyla bir destan yazıldı. Dünyanın tanık olduğu en büyük kahramanlık destanlarından Çanakkale Zaferi, tüm imkansızlıklara rağmen fedakarlık, azim, inanç ve birlik ruhuyla kazanıldı.
Elbette ordunun inancı, Seyit Onbaşı'nın kudreti, yaşları 18 bile olmayan askerlerdi bu zaferi taçlandıran. Ancak düşmanın imkanı karşısında iyi düşünülmüş bir plan vardı.
18 Mart'ta tarihin akışını değiştiren plan ve şanlı destanın öyküsünü anlatan video, tüyleri diken diken ediyor.