Şanlı destan Çanakkale Zaferi'nin öyküsü! 18 Mart'ta tarihin akışını değiştiren plan

Tam 106 yıl önce bugün, şehit kanlarıyla bir destan yazıldı. Dünyanın tanık olduğu en büyük kahramanlık destanlarından Çanakkale Zaferi, tüm imkansızlıklara rağmen fedakarlık, azim, inanç ve birlik ruhuyla kazanıldı.