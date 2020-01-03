SANLAB, Türkiye'nin Otomobili projesi için özel bir simülatör geliştirdi

03.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:06

Türkiye'nin öncü simülatör üreticileri arasında yer alan SANLAB, TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından tasarlanan Türkiye'nin Otomobili projesine katkıda bulundu.

SANLAB'dan yapılan açıklamaya göre, SANLAB ekibi, Türkiye'nin Otomobili'ndeki testlerin daha etkin ve verimli olması için özel bir simülatör geliştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SANLAB Kurucusu Evren Emre, simülatör ile tasarım kararlarının daha hızlı ve etkili bir şekilde verilebileceğini belirterek, "TOGG, ülkemizin en büyük hayallerinden birini gerçeğe dönüştürmek üzere adım attı. Biz de bu projeye geliştirdiğimiz simülatör ile katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Tıpkı otomobil gibi bizim de tamamen yerli olarak geliştirdiğimiz simülatörümüzü, 'döngüde sürücü' ve 'döngüde yazılım ve donanım' simülasyon altyapısı ile sağladık. Bu simülatör ile TOGG mühendisleri, geliştirdikleri detaylı matematik modelleri ve yapay zeka sistemlerini test edebiliyor." ifadelerini kullandı.

Yüksek sadakatli simülatörler ve simülasyon teknolojileri üreten SANLAB Simülasyon, kurulduğu 2009 yılından itibaren birçok simülasyon projesine imza attı. Özellikle gerçek zamanlı simülasyon tablaları ve savunma sanayinde ağırlıklı kullanılan hareket ve test sistemlerini yenilikçi bir bakış açısı ile millileştiren SANLAB ayrıca, simülasyon, hareket kontrol uygulamaları yelpazesi için SMotion Hareketli Platform Sistemlerini geliştirdi.

Kaynak: AA