SANKON yeni bölge başkanlarının atamasını yaptı

10.10.2019 12:03

Geçtiğimiz ağustos ayı içerisinde Ankara da genel kurulunu yapan Türkiye'nin en büyük uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından Sanayici iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) genel kurulu sonrası yedi bölge başkanının atamasını yaptı.



SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu gerçekleştirilen genel kurul sonrası yedi bölge başkanını görevden alırken ardından genel merkez yönetim kurulu kararıyla yeniden, yedi bölge başkanı atamasını yaptı. Yapılan atama kararına göre SANKON İstanbul İl Başkanlığı ve Marmara Bölge Başkanlığına iş adamı Ahmet Kalay, Sinop İl Başkanlığı ve Karadeniz Bölge Başkanlığına iş kadını Arzu Yalçın, Van İl Başkanlığı ve Doğu Anadolu Bölge Başkanlığına Necmi Bucak, Şanlıurfa İl Başkanlığı ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanlığına iş adamı Halil Tutak, Adana İl Başkanlığı ve Akdeniz Bölge Başkanlığına iş kadını Dilek Cankoy, Konya İl Başkanlığı ve İç Anadolu Bölge Başkanlığına iş adamı Sadık Büyükkarakurt, İzmir İl Başkanlığı ve Ege Bölge Başkanlığına Süleyman Özaydın atandı.



SANKON Genel Merkezinde yapılan yazılı açıklamada, SANKON yeni atanan yeni 7 bölge başkanlarına başarı dilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA