SANKON ve GESKON yayınladıkları mesajlar ile Yazıcıoğlu'nu andı Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ve Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) yayınladıkları mesajlar ile 11 yıl önce hayatını kaybeden merhum Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ve Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) yayınladıkları mesajlar ile 11 yıl önce hayatını kaybeden merhum Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı.

SANKON Genel Başkan Vekili iş adamı Orhan Beşiktepe, 11 yıl önce hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'nu rahmetle andıklarını ifade etti. Başkan Beşiktepe, Yazıcıoğlu'nun Türk siyasetinin yetiştirdiği önemli isimlerden biri olduğunu kaydederek aynı zamanda kendisinin siyaset ve Türk milleti adına önemli bir lider olduğunu ifade etti. Yazıcıoğlu'nun ölümün ardından büyük bir yas yaşadıklarını dile getiren Başkan Beşiktepe, 11 yıl önce yaşadıkları derin üzüntünün halen ilk günkü gibi olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin geçmişte yaşadığı zor günlerde Yazıcıoğlu'nun büyük sıkıntılar çektiğini ancak bunun kendisini devletine ve milletine olan sevgisinden hiçbir şey eksiltmediğini aktaran Başkan Beşiktepe, ölümünün 11. yılında Yazıcıoğlu'nun büyük bir minnet ve özlemle andıklarını dile getirdi.

"Ölümü Türkiye'yi yasa boğdu"

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Tök'de yayınladığı mesaj ile Muhsin Yazıcoğlu'nu andı. Tök açıklamasında, "11 yıl önce helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle bütün Türkiye'yi yasa boğan ve Türkiye'nin yetiştirdiği büyük liderlerden biri olan BBP Kurucu Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcoğlu'nu vefatının 11. yılında rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA