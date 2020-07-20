SANKON ve GESKON'dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta başlattığı 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü dolayısıyla SANKON ve GESKON mesaj yayımladı.

SANKON Genel Başkan Yardımcısı İş Adamı Fatih Duman yayımladığı mesajında, "SANKON yönetim kurulu olarak 20 Temmuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barış ve Özgürlük Bayramını kutluyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini destekliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti bağımsız bir devlettir ve bütün dünya bunu bir gün kabul edecektir" ifadelerini kullandı.

GESKON Genel Başkan Yardımcısı İş Adamı Murat Uygur ise yayımladığı mesajda, "Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutluyoruz. Biz GESKON yönetim kurulu olarak her zaman her platformda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığını desteklemeye devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA