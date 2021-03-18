SANKON ve GESKON'dan Çanakkale mesajı: "Milletimizin bekasını topyekun bir mücadeleyle savunacağız"

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Özbudak ve Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' dolayısıyla mesaj yayınladı.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Özbudak ve Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' dolayısıyla mesaj yayınladı.

Çanakkale Savaşı'nın tarihin kaydettiği en büyük savaşlardan birisi olduğunu kaydeden Özbudak, şu ifadeleri kullandı:

"Kısacası, vatanı uğruna canını vermekten çekinmeyen bir milletin destanı ve kahramanlık öyküsüdür. Bu uğurda can veren şehitlerimiz birer onur abidemizdir. 'Düşmanda imkan vardı, Mehmetçikte iman. İşte buydu, Çanakkale'yi geçilmez kılan' Canını vatana siper etmiş, cesaretiyle destan yazmış tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, vatan topraklarını canları pahasına savunarak bu büyük zaferin gururunu milletimize yaşatan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum".

"Milletimizin bekasını topyekun bir mücadeleyle savunacağız"

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur ise Çanakkale'de büyük bir tarih yazıldığına dikkat çekerek, toprağı vatan yapan şehitleri rahmetle andı. Tarihin, Türk topraklarını işgal etmeye çalışanların hüsrana uğradıkları ibretlik derslerle dolu olduğunu kaydeden Uygur, mesajına şöyle devam etti:

"Aziz milletimiz, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında olduğu gibi 15 Temmuz'da da aynı mücadele ruhuyla işgale geçit vermemiştir. Ecdadımızın yadigarı istikbalimizden asla taviz vermeyecek, bu bilinçle hep birlikte istiklale yürüyeceğiz. Mukaddes değerleri için giriştiği her mücadelede en zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, bugün de birliğini, beraberliğini, dirliğini muhafaza etmek için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır. Türk milletine vatan kılan atalarımıza layık evlatlar olarak bugün de ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek, milletimizin bekasını topyekun bir mücadeleyle savunacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı