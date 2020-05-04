SANKON ve GESKON'dan başsağlığı mesajı

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ve Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Yönetim Kurulu, vefat eden SANKON Genel Başkan yardımcısı Av. Özkan Atalay'ın annesi Saliha Atalay için başsağlığı mesajı yayınladı.