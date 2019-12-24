SANKON'un acı kaybı
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SANKON'un acı kaybı

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) tarafından, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr Hasan Hüseyin Atar'ın vefat eden babası için başsağlığı mesajı yayınlandı.

24.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:13
SANKON'un acı kaybı

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) tarafından, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr Hasan Hüseyin Atar'ın vefat eden babası için başsağlığı mesajı yayınlandı.


Atar'ın vefat eden babası Atar, 'da SANKON yöneticilerinin de katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ankara Onkoloji Hastanesinde hayatını kaybeden ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden () emekli olan 79 yaşındaki Atar için baş sağlığı mesajı yayınlayan SANKON yöneticileri vefattan duydukları kederi ifade ederek, Atar ailesine ve TSK'ya baş sağlığı diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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