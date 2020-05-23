SANKON İzmir'de camilerden şarkı çalınmasına tepki gösterdi Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, İzmir'de bazı camilerden 'Çav Bella' şarkısının çalınmasına tepki göstererek, "Bu olay dinimize büyük bir saygısızlık ve saldırı olduğu gibi aynı zamanda provakatif bir harekettir,...

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, İzmir'de bazı camilerden 'Çav Bella' şarkısının çalınmasına tepki göstererek, "Bu olay dinimize büyük bir saygısızlık ve saldırı olduğu gibi aynı zamanda provakatif bir harekettir, sorumluları cezalandırılmalıdır" dedi.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, İzmir'de bazı camilerin merkezi sistemine şifre kırılarak girilip hoparlörlerden 'Çav Bella' şarkısı çalınmasına bir çok kesimden olduğu gibi SANKON'dan da tepki geldi. Başkan Cevahiroğlu, olayın tamamen provokatit bir hareket olduğunu kaydederek, olayın çirkin bir o kadar da menfur bir saldırı olduğunu ifade etti. Mübarek Ramazan ayında İslam'a ve Müslümanlığa yapılan bu saldırıyı 'alçakça' nitelendiren Başkan Cevahiroğlu, bunun aynı zamanda Türk toplumunu bir birine düşürmek isteyenlerin bir oyunu olduğuna dikkat çekti. SANKON olarak olayı kınadıklarını belirten Başkan Cevahiroğlu, "Olayın gerçekleştirenlerin tavizsiz bir şekilde üstüne gidilmesini ve sorumluların bulunup yargı önünde hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA