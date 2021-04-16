SANKON heyeti, büyükelçiler ile bir araya geldi
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SANKON heyeti, büyükelçiler ile bir araya geldi

SANKON heyeti, büyükelçiler ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve Cezayir Devleti Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi ile bir araya gelen Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinerek ilişkilerin daha...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve Cezayir Devleti Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi ile bir araya gelen Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinerek ilişkilerin daha da güçlenmesi için çalışmalara hazır olduğunu belirtti.

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve Cezayir Devleti Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi ile bir araya geldi. İkili olarak yapılan görüşmelerde İki ülke arasındaki ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel ilişkilere değinilerek ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda değinildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, SANKON genel merkezi ne yapmış olduğu ziyarette Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik konulara değinerek, " ticari kültürel ve siyasal ilişkilere iki ülke arasındaki ilişkilerimiz üst düzeydedir. Türkiye ile ithalat ve ihracat ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla SANKON kuruluşu ile işbirliği yapmaya hazırız. SANKON Kuruluşu'nun KKTC Halkının uluslararası toplumun karşısında bağımsızlık mücadelesi vermiş olduğu destek ve katkılar dan dolayı teşekkür ederim" dedi.

"KKTC'nin bağımsızlık mücadelesine destek vermeye devam edeceğiz"

Ankara büyükelçisine yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür eden SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, "SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile KKTC arasında ki ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapmaya girişimlerde bulunmaya hazırız. SANKON yönetim kurulu olarak KKTC'nin bağımsızlık mücadelesine destek vermeye bundan sonra da büyük bir kararlılıkla devam edecektir. En kısa zamanda KKTC'ye SANKON olarak ziyaret etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Cezayir ve Türkiye'nin dost ve kardeş ülkedir"

Aynı zamanda SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu,Cezayir Devleti Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi'ye yapmış olduğu ziyarette de Cezayir ve Türkiye'nin dost ve kardeş ülke olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için girişimlerde bulunmaya hazır olduklarını belirtti.

"Türk şirketlerini Cezayir'de yatırıma davet ediyorum"

Ziyaretleri için Başkan Cevahiroğlu'na teşekkürlerini sunan Cezayir Devleti Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi, "Türkiye Cezayir ilişkileri yüz yıllar öncesine dayanmaktadır ve her geçen gün daha da güçlenmektedir. İki ülke arasında ticari hacmimiz yükseltmemiz gerekmektedir inanıyorum ki SANKON gibi güçlü bir kuruluşun girişimleriyle bu ilişkiler daha da güçlenecektir. Cezayir her geçen gün gelişmekte ve büyümektedir, Türk şirketlerini Cezayir'de yatırıma davet ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

SANKON heyeti, büyükelçiler ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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