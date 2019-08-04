SANKON Genel Kurulu Ankara'da yapılacak

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Kurulu 18 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak.

Ankara'da merkezi bulunan ve Arap devletleri, Afrika devletleri, Orta Asya Türk devletleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokolleri ile uluslararası konferanslar düzenleyen SANKON, genel kurula gidiyor. SANKON olağanüstü genel kurulu öncesi mevcut genel başkan Nezaket Emine Atasoy noter huzurunda istifa etti. Atasoy, 18 Ağustos'ta yapılacak olan genel kurulda tekrar aday olmayacağını açıkladı. SANKON yönetim kurulu aynı gün toplanarak, genel sekreter Selçuk Burçluoğlu'nu vekaleten SANKON Genel Başkanlığına getirdi.

"Demokrasi şöleni"

Demokrasi ile seçimin yapılacağını belirten Burçoğlu, "SANKON, Türkiye içinde ve 100 dünya devletlerinde bulunan temsilcilikleri ile birlikte 18 Ağustos'ta hep birlikte bir demokrasi şöleni içerisinde yeni genel başkanını seçerek yoluna devam edecektir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA