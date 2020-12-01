SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu: "Türkiye ve Ürdün arasındaki ilişkiler her alanda en üst seviyededir"
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SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu: "Türkiye ve Ürdün arasındaki ilişkiler her alanda en üst seviyededir"

01.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:16
SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu:

Sanayici İş Kadınları ve İş adamları Konfederasyonu (SANKO) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Ürdün Haşimi Krallığı Ankara Büyükelçiliği'ne gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye ile Ürdün Haşimi Krallığı arasında ekonomik, ticari ithalat ve ihracat ilişkilerinin en üst düzeyde olduğunu belirtti.

Sanayici İş Kadınları ve İş adamları Konfederasyonu (SANKO) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Ürdün Haşimi Krallığı Ankara Büyükelçiliği'ne gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye ile Ürdün Haşimi Krallığı arasında ekonomik, ticari ithalat ve ihracat ilişkilerinin en üst düzeyde olduğunu belirtti.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Ürdün Haşimi Krallığı Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Cevahiroğlu, ziyaretinde Büyükelçi İsmail İssa Rifaie tarafından kabul edildi. Cevahiroğlu ziyarette, Türkiye ile Ürdün Haşimi Krallığı arasından ekonomik, ticari ithalat ve ihracat ilişkilerinin iki ülke arasında en üst düzeyde olduğuna değindi. Ürdün Haşimi Krallığı'nın, Türkiye'nin Ortadoğu Coğrafyasında ve uluslararası platformda en yakın müttefiki olduğunu ifade eden Ferudun Cevahiroğlu, SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile Ürdün Haşimi Krallığı arasında ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirebilmek adına girişimlerde bulunmaya hazır olduklarını belirtti.

Ayrıca Cevahiroğlu, Ürdün Haşimi Krallığı Kralı 2. Abdullah'ın Ortadoğu'daki huzur, barış ve istikrar ortamının sağlanmasında büyük katkılarının olduğuna dikkat çekerken, Ürdün Haşimi Krallığı Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie ise Cevahiroğlu'nu SANKON Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı kutladı. Büyükelçi Rifaie, SANKON'un ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacı ile yapmış olduğu çalışmaları bildiklerini ve takdir ettiklerini ifade ederek, "SANKON ile Ürdün Haşimi Krallığı Ankara Büyükelçiliği arasındaki ilişkilerimiz ve işbirliğimiz bundan sonra da devam edecektir. Türk halkı ve Ürdün halkı dost ve kardeş halklardır, her iki devlet stratejik müttefiktir" diye konuştu. - İSTANBUL

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SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu: 'Türkiye ve Ürdün arasındaki ilişkiler her alanda en üst seviyededir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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