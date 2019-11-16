SANKON dünyanın en güçlü enerji şirketlerini Ankara'da toplayacak

16.11.2019 14:19 | Son Güncelleme: 16.11.2019 14:25

Türkiye'nin önemli uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) 2020 Nisan ayında Ankara'da 'Uluslar Arası Enerji Konferansı' düzenleyecek.



SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroglu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, toplantının Arap, Afrika, Avrupa ve Orta Asya Türk devletlerinden çok sayıda enerji sektörü alanında faaliyet gösteren şirket temsilcileri ile gerçekleştirileceğini aktardı. Cevahiroğlu, "Toplantı hükümetimizin destek ve katkıları ile Ankara'da yapılacak. Uluslar Arası Enerji Konferansı'nda, Türkiye'de enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile yaklaşık 100 dünya devletinden katılımcı enerji şirketleri arasında her alanda işbirliği yapmayı amaçlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA