SANKON'dan Küba Büyükelçiliği'ne ziyaret
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SANKON'dan Küba Büyükelçiliği'ne ziyaret

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) heyeti, Küba'nın Ankara Büyükelçiliğine ziyarette bulundu.

SANKON'dan Küba Büyükelçiliği'ne ziyaret
13.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:09

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) heyeti, Küba'nın Ankara Büyükelçiliğine ziyarette bulundu.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Başkanlığındaki heyet, Büyükelçi Luis Alberto Amoros Nunez ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan, "Göstermiş oldukları misafirperverliğe çok teşekkür ediyorum. SANKON, Türkiye'nin ve iş dünyasının önemli bir kuruluşudur. Ülkemizin 81 ilinde ve dünyanın birçok ülkesinde temsilciliğimiz bulunuyor. Konfederasyonumuza bağlı üye iş adamlarımız, iş kadınlarımız ile birlikte güçlü yatırımlar yapıyoruz. Bu anlamda Küba ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi geliştirmek için, Küba'da birçok alanda yatırımlar yapmaya hazırız. İş insanlarımızın ikili ve heyetler arası görüşmeleri, bu ticaret hacminin istenilen seviyeye getireceğine inanıyorum" dedi.

Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez ise, "Ziyaretiniz beni son derece memnun etti. Sizin başkanlığınızda Türk şirketlerinin ülkemde yatırım yapmasından, ortak çalışmamızdan büyük memnuniyet duyarım. Kapılarımız sizlere her zaman açıktır. Her türlü yatırım için şirketlerinizi bekliyoruz. Özellikle son yıllarda büyük bir gelişme gösteren ikili ilişkilerimiz, karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerimizle daha da gelişip güçlü hale gelecektir. Sizi ve heyetinizi Küba'da ağırlamaktan memnun olacağım" ifadelerini kullandı.

Ferudun Cevahiroğlu Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez'i SANKON Genel Merkezine davet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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