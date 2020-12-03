SANKON'dan Karabağ'da yapılan yağmaya tepki Açıklaması
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SANKON'dan Karabağ'da yapılan yağmaya tepki Açıklaması

03.12.2020 14:28 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:28
SANKON'dan Karabağ'da yapılan yağmaya tepki Açıklaması

Ermenistan askerlerinin Dağlık Karabağ bölgesinden çekilirken evleri ve kamu binalarını yağmalamalarına tepki gösteren SANKON Genel Başkan Yardımcısı Elif Erol, "İstediğiniz kadar yağmalayın yeniden çağdaş ve modern bir Dağlık Karabağ inşa edeceğiz" dedi.

Ermenistan askerlerinin Dağlık Karabağ bölgesinden çekilirken evleri ve kamu binalarını yağmalamalarına tepki gösteren SANKON Genel Başkan Yardımcısı Elif Erol, "İstediğiniz kadar yağmalayın yeniden çağdaş ve modern bir Dağlık Karabağ inşa edeceğiz" dedi.

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu(SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Elif Erol, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ki Ateşkes anlaşmasını değerlendirdi. Ermenistan Askerlerin in Dağlık Karabağ bölgesinden çekilirken evleri ve kamu binalarını yağmalamalarına değinen Erol, "İstediğiniz kadar yağmalayın. SANKON üyesi şirketlerimizle yeniden çağdaş ve modern bir Dağlık Karabağ inşa edeceğiz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Savaşı Azerbaycan devletinin kazanmasını Türk iş dünyası olarak büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Bakü'yü ziyaret edeceklerini söyleyen SANKON Genel Başkan yardımcısı Elif Erol, "SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu önümüzde ki günlerde Türk ve Azerbaycan hükümetlerinin ortak programı organizasyonu ile bir grup iş adamı ile Azerbaycan devletinin Başkenti Bakü'ye ziyaret gerçekleştirecektir. Cevahiroğlu bu ziyaretinde Dağlık Karabağ bölgesinde de temaslarda bulunacaktır" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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