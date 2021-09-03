SANKON'dan iki ülke ile önemli temas
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SANKON'dan iki ülke ile önemli temas

SANKON'dan iki ülke ile önemli temas
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve Angola Devleti'nden gelen heyet ile bir araya gelerek ekonomik temaslarda bulundu.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve Angola Devleti'nden gelen heyet ile bir araya gelerek ekonomik temaslarda bulundu.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), farklı ülkelerle ekonomik ilişlerin güçlendirilmesi amacıyla temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, SANKON Genel Merkezinde ağırlandı. Ziyarette, Büyükelçi Kemal Köprülü, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında ekonomik ticari ithalat ve ihracat ilişkileri güçlendirmek amacıyla SANKON kuruluşu ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Ziyarette konuşan SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise, "Öncelikle SANKON Genel Merkezi'ne yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ederim. SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapmaya, girişimlerde bulunmaya hazırız. SANKON Yönetim Kurulu KKTC'nin bağımsızlık mücadelesine destek vermeye bundan sonra da büyük bir kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Öte yandan, Türkiye ile Angola arasında özellikle tarımsal ve hayvancılık sektörlerinde ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Ankara'ya gelen Angola Devleti Tarım ve Hayvancılıktan Sorumlu Bakan Yardımcısı Joao Manuel Bartolomeu da Cunha ve berebarindeki heyet de SANKON Genel Merkezini ziyaret etti. SANKON Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Ferudun Cevahiroğlu'nun yanı sıra, yardımcıları ve Angola Devleti Ankara Büyükelçiliği diplomatları hazır bulundu Bakan Joao Manuel Bartolomeu da Cunha, ziyaret sırasında yaptığı konuşmasında, Angola Devleti olarak Türkiye ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz ve bu ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için SANKON kuruluşu ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Ziyaret sırasında konuşan SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, "Angola Devleti Tarım Bakan Yardımcısı Sayın Joao Manuel Bartolomeu da Cunha ve heyetinin ziyaretinde yapmış olduğu konuşmasında öncelikle Türkiye'ye yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ederim. SANKON olarak Türkiye ile Angola arasında ki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamaya hazırız. SANKON heyeti olarak en kısa zamanda Angola Devleti'ne bir ziyaret gerçekleştirmek isteriz" diye konuştu. - İSTANBUL

SANKON'dan iki ülke ile önemli temas

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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